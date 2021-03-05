«تحالف الشرعية»: تدمير 4 طائرات مفخخة أطلقها الحوثي تجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 أربع طائرات دون طيار، فجر وصباح اليوم الجمعة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.وأكد" المالكي" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة، لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.