محافظ بورسعيد يجتمع مع أعضاء «النواب والشيوخ» بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة طلبات المواطنين ومشكلاتهم لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.وفى بداية اللقاء، تم عرض إحصائية إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة حول الموقف التنفيذي للطلبات المقدمةمن أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الفترة من 202111 حتى الفترة 2021228 في كافة القطاعات، ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مد جسور التواصل مع الأجهزة التنفيذية لبحث قضايا ومشكلات المواطنين، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر بين السياسيين والنواب والأجهزة التنفيذية يما يحقق أفضل مستوى خدمي للمواطن في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمستوى الخدمي، للمواطن في جميع القطاعات وتوفير سبل الراحة المواطنين.واستمع محافظ بورسعيد لطلبات النواب في جميع المجالات، واستعرض جهود الأجهزة التنفيذية حول المشروعات التي تشهدها المحافظة وأيضا الرد على تظلمات واستفسارات النواب حول عدد من الملفات، وتناول المؤتمر استعراض جهود المحافظة في إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن المحافظة تحملت تكاليف مرافق مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحله الثلاثة، وقامت بتذليل كافة العقبات بالتعاون مع وزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من المشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها.وانتهت المحافظة من تسليم المرحلتين الأولى والثانية بالإسكان الاجتماعي ويجري الانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الثالثة للمشروع لبدء تسليم الوحدات السكنية للمستحقين فور الانتهاء من تركيب عدادات المياه الإلكترونية بالوحدات السكنية، لافتا أن مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي يشمل مناطق خدمية على أعلى مستوى تم تخصيصها بالتوازي مع أعمال إنشاء وترفيق المشروع، ووجه المحافظ الشكر لكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم خلال الفترة الماضية، مشيرا الي أهمية التعاون والتكاتف بين الأجهزة التنفيذية والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخكما تناول اللقاء جهود المحافظة في ملف الإسكان التعاوني، وأكد " الغضبان" أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى لتوفير سبل الراحة للمواطن، في ضوء الإمكانيات المتاحة بالمحافظة.وخلال المؤتمر، استعرض محافظ بورسعيد جهود الأجهزة التنفيذية في مجال تطوير الطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة، وحل مشكلات أصحاب الحصص الاستيرادية، والمتابعة المستمرة لمشروعات التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، ومواجهة التحديات التي تشهدها هذه المشروعات باعتبارها تطبق لأول مرة بالدولة، وأكد المحافظ على أهمية هذا اللقاء في دعم سبل التعاون بين النواب والتنفيذيين بما يساهم في توضيح كافة الملفات للمواطنين، والتوصل لحلول مرضية في كافة الطلبات والأمور التي يطرحها أعضاء النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن في المقام الأول، موضحا أنه سيتم عقد هذا المؤتمر شهريا.حضر الاجتماع الاستاذ عادل لمعي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، والأستاذ أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والأستاذ حسن عمار، عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة،