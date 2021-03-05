السكة الحديد: تشغيل 48 عربة قطار روسي لتوفير خدمة مميزة للمواطنين

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن السبب وراء عدم تشغيل كافة العربات الروسية الجديدة، يرجع إلي قيام مسئولين الهيئة بمتابعة حاجة كافة القطارات من العربات الروسي وذلك لتوفير خدمة مميزة لكافة الجمهور في الوجهي البحري والقبلي.وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة للدستور، إلى أن خلال كل شهر يتم اختيار مجموعة من القطارات وتحسين خدمتها من خلال إدراج العربات الروسية ضمن القطار، كما هو الحال في القطارات التي سيتم تشغيلها بداية من غد السبت بعدد 48 قطار.وأوضحت المصادر، إن تشغيل العربات الروسي يتطلب تعديلا في التشغيل وهو الأمر الذي يتطلب حصرا شاملا لكافة القطارات، فالهيئة تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل خدمة لجمهور الركاب وذلك ضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.