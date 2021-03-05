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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وطني وشاعر.. محطات في حياة أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:00 م
، اللواء أحمد رجائي
، اللواء أحمد رجائي عطية،
سمر عبدالله
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رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة مساء الخميس، اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة 777، بالقوات المسلحة وأحد أبطال حرب أكتوبر، بعد مسيرة وطنية كبيرة استطاع خلالها أن يقدم كل غالٍ لوطنه دون النظر إلى مصلحة، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عنه الفقيد الراحل.

- أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ومؤسس الفرقة 777 بالقوات المسلحة.

- ولد عام 1938، وتخرج من الكلية الحربية سنة 1958.

- عمل في الجيش بوحدات المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية.

- أنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر.

- اشترك في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو.

- أسس جمعية الثقافة المصرية، وله العديد من القصائد الشعرية.

- حصل الفقيد على نوط الشجاعة العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر، تقديرًا لاستبساله في العمليات الخاصة.

- حصل على نوط الشجاعة من الرئيس أنور السادات لتفوقه في العمليات الخاصة، ونوط التدريب من الدرجة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر، ونوط الواجب العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر ومن الرئيس أنور السادات، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر لتفوقه في عدد من العمليات الخاصة.

- حصل على وسام النجمة العسكرية من الرئيس أنور السادات والترقية الاستثنائية إلى رتبه مقدم عام 1971 لتفوقه في العمليات الخاصة، ووسام منظمة سيناء العربية.

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