سمير غانم يكشف كواليس يومه في «كورونا»

أعلن الفنان سمير غانم عدم إصابته بفيروس كورونا، وتعايشه بشكل محدود هذه الفترة في ظل انتشار هذا الفيروس في العالم.وأشار غانم خلال تواجده في إحدى البرامج الفنية مؤخرًا، أنه يمكث هذه الفترة في المنزل، ولا يخرج كثيرًا خوفًا من الإصابة بهذا الفيروس، لافتًا إلى أنه يمكث برفقة ابنتيه أيمي ودنيا وزوجته دلال عبد العزيز بشكل كامل أغلب الوقت.وقال غانم، إنه بصحة جيدة للغاية ولا يعاني شيء وكل ما قيل في السابق حول تدهور حالته الصحية أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أنه يستعد للمشاركة في عمل فني قريبًا.