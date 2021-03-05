شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد خلال فبراير الماضي

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك استقرارا في حركة البيع والشراء لسوق الحديد في الأسواق خلال فبراير الماضي.وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الحديد للطن مستقرة عند سعر من 13000 جنيه إلي 13800 جنيه سعر المستهلك.وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سعر الحديد من المصانع سجل من 12500جنيه وحتي 13650 جنيه.