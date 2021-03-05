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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإنتاج الحربي» تبحث مع شركتي «وايلر فريد» و«سيركور» التعاون المشترك

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:56 ص
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
ايمان ماهر
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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركتي «الوايلر فريد» و«سيركور»، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، لبحث مستجدات التعاون المشترك بين كل الأطراف، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء رحب الوزير «مرسي» بالسيد المدير الإقليمي لشركة «سيركور»، وأكد على الهدف من هذا التعاون وهو تدبير كل متطلبات مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير 51 مركزا بنحو 1400 قرية، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية في الوقت الحالي كما تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وهو ماتهدف إليه وزارة الإنتاج الحربي التي تعتمد سياسة العمل بها على الإنفتاح والتعاون مع كل الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم في مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار منافسة يتم استخدامها في تنفيذ كل المشروعات التنموية المختلفة لأهالينا وخاصة بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة، والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القرى المصرية.

من جانبه قدم السيد المدير الإقليمي لشركة «سيركور» عرض تقديمي عن شركته وماتقوم بتقديمه في المجالين «الحربي والمدني»، كما أشار إلى الشركات التابعة لشركته ومنها شركة «الوايلر الألمانية» وماتقوم هذه الشركات بإنتاجه من مضخات وصمامات، مشيرا إلى أن شركة «سيركور» تمتلك فروعا عديدة بمختلف دول العالم، كما أكد على ترحيبه بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة يساعد على تنفيذ كل المشروعات في مختلف المجالات.

وأشاد حسام فريد العضو المنتدب لشركة «الوايلر فريد» بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني وصولا للتصدير إلى الخارج، ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية التجهيز الكامل للمشروعات التي تم عرضها وأن هذا التحالف سيقدم خدمات جليلة لصالح مشروعات التنمية بمصر خاصة في مجالي «الزراعة والري».

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