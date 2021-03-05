«الإنجيلية» تنعى كمال عامر: من أبناء مصر المخلصين

نعت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليةِ في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الفريق فخري كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنيَّة أمس الخميس.وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيانا لها: "فقدنا نموذجًا مشرفًا من أبناء مصر المخلصين، الذي خدم البلاد بوطنية وتفانٍ.. خالص العزاءِ لذويه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه".