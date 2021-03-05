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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مد التسجيل بـ «عمومية الصحفيين» لمدة ساعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن مد التسجيل لمدة ساعة.

كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قد شهدت إقبالا ضعيفا من الأعضاء مع فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباحا، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وحضر عدد محدود من الصحفيين أغلبهم من المرشحين وأنصارهم، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهر اليوم، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، اجتماعًا لجميع المرشحين، بمسرح النقابة.

يتضمن جدول الأعمال ما يلى:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مارس 2019.


2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءًا. 6- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمقرر بحضور نحو 4958 صحفيًا يمثلون 50+1 من المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، يتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد يوم 19 مارس علي أن يكون النصاب القانوني لصحة الانعقاد حضور نحو 2479 صحفيا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

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