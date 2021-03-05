جورجيا تسجل 390 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 272 ألفًا و262 إصابة.وأوضحت السلطات، حسبما أوردت صحيفة (جورجيا توداي)، أن 172 شخصًا تماثل للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 266 ألفًا و253 متعافيًا، بينما توفي 10 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و563 وفاة.وكشفت اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا أن العاصمة تبليسي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس التاجي، إذ سجلت 192 إصابة جديدة، تليها منطقة إيميريتي التي سجلت 71 إصابة ثم منطقة جوريا وسجلت 25 إصابة.