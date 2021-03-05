وزير الاتصالات يزو كفر الشيخ لافتتاح مشروعات خدمية غدا

أعلن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سوف يستقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدًا السبت، لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.وأضافت المحافظة في بيان، أن الزيارة ستبدأ بتفقد المشروعات والافتتاحات الساعة 12 ونصف بسنترال كفر الشيخ، ومكتب بريد كفر الشيخ ثم تتوالي بقية المشروعات.ومن المقرر أن يحضر الزيارة، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة