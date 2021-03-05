وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم في أسيوط

توفي 3 أطفال بينما أصيب الأب والأم بالتسمم بمركز الغنايم محافظة أسيوط وجار إجراء الإسعافات اللازمة لهم.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول 3 أطفال ووالديهم مصابين بالتسمم إلى مستشفى الغنايم المركزي.وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وتبين وصول 5 حالات تسمم من أسرة واحدة إلى مستشفى الغنايم المركزي وتبين وفاة الطفل "ع. ح" 6 أعوام، وشقيقيه "ي" 4 أعوام، و"هـ" عامين، وإصابة الأم "هـ. هـ" 30 عامًا، والأب "ح. ح" 34 عامًا.جرى التحفظ على جثث الأطفال بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.