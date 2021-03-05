عبر «clubhouse».. وزيرة الهجرة تستجيب لاستغاثة أسرة مصرية نجلها مريض في اسكتلندا

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق "clubhouse"، حضرها 550 من المصريين بالخارج، وذلك من مناقشة مطالبهم ومقترحاتهم واستفساراتهم والرد عليها وإيجاد الحلول المناسبة لهم.وفي استجابة لاستغاثة إحدى الأسر المصرية المقيمة في دولة الإمارات، ونجلهم شاب مقيم بمفرده بأسكتلندا وتحديدا في أحد المستشفيات هناك حيث يعاني من خلل في الجهاز المناعي، فقد تواصلت وزير الهجرة، خلال الندوة على التطبيق مع عدد من أبناء الجالية المصرية في اسكتلندا لمتابعة حالة الشاب المصري، وأوصتهم سيادتها بالاطمئنان عليه وتوفير الرعاية اللازمة له وكل ما يحتاجه من دعم على مختلف المستويات.وقالت الوزيرة إن عددا من المصريين بالخارج استجابوا سريعا وتعهدوا بمتابعة حالة الشاب عن كثب، وبتوفير إقامة له لدى منزل أحدهم فور خروجه من المستشفى، وأضافت أنها أجرت اتصالا هاتفيًا بوالدته وطمأنتها عليه وأنه الآن في رعاية أشقائه من المصريين في اسكتلندا.من جانبها، تقدمت والدة الشاب المصري بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على مساعيها وجهودها في حل مشكلات المصريين بالخارج، معربة عن بالغ سعادتها باطمئنانها على نجلها، وأكدت على حبهم وولائهم لمصر قائلة: "مصر دائما في القلب مهما بعدت المسافات".