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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بتل الزوكي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تفقد أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، يرافقه العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية "تل الزوكي" بمركز طما، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"، وذلك ضمن سلسلة من الجولات بمختلف القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وإزالة اى معوقات، بحضور حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وعدد من أعضاء البرنامج الرئاسي مؤسسة "حياة كريمة"، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بالديوان العام.

وتفقد نائب المحافظ أعمال الحفر الجارية بشوارع القرية، والتقى عدد من أهالى القرية، اللذين عبرو عن سعادتهم بتلك المبادرة الرئاسية والتى ستساهم بقوة فى تغيير الواقع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يذكر أن المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصري تشمل ١٨١ قرية موزعة على ٧ مراكز بسوهاج، وتشمل اعمال البنية التحتية، والخدمات العامة، ورفع كفاءة القرى المستهدفة بالكامل في مختلف القطاعات، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين.

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