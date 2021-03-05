«التضامن» تعلن حالات وشروط صرف المساعدات الضمانية دفعة واحدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز صرف مساعدة مالية دفعة واحدة للأفراد​ والأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية في بعض الحالات الملحة مثل مواجهة مصاريف التعليم والجنازة والوضع حتي الطفل الثاني.وعن الشروط بصرف المساعدات، أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بد من.-طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهريه بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد علي مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.- إجراءات الحصول على الخدمة.​- يقدم طلب الحصول علي المساعدة على (طلب الحصول علي خدمة) بعد إستيفاء بياناته بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقًا به المستندات المؤيدة.- بطاقات الرقم القومي.– مستندات تثبت درجة القرابة والدخل.– مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.