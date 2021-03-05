كواليس تصوير مسلسل «سنوات الحب والرحيل» بمدينة الإنتاج الإعلامي

يصور المخرج السوري الليث حجو، أحداث مسلسله الجديد "سنوات الحب والرحيل"، وذلك في مصر هذه الفترة، استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل.وأشار الليث حجو لـ "الدستور"، أنه يصور أحداث العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتحديدًا في موقع حي الإسكندرية هناك، وهو الحي الملائم بديكوراته الحديثة لأحداث العمل.وعلمت "الدستور" أن العمل سيتم استكمال تصويره في سوريا ولبنان، ويقوم عمرو علي نجل المخرج الراحل حاتم علي بكتابة السيناريو، وهو يتناول أحداث مرحلة تاريخية من العصر الحديث حيث يتطرق لتهجير أهل المدينة المنورة، عبر قصة أربعة طلاب عرب يدرسون في إسطنبول خلال فترة "السفر برلك".