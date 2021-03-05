«مستثمرو العاشر»: تعاون مع الحكومة لتدشين مدارس فنية جديدة

أكد الدكتور محمد عبد العال عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والمشرف العام على وحدة التعليم الفني بالمدينة، أهمية دور التعليم الفني في النهوض وتطوير الصناعة المحلية، موضحًا أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في النهوض بقطاع التعليم.وأضاف عبد العال لـ"الدستور"، أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الحكومة بالتوسع في تدشين مدارس فنية جديدة بالمنطقة بالإضافة إلى زيادة تخصصات جديدة في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية، مشيدًا بدور وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وإنشاء نظم جديدة به.وأوضح عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مدارس التعليم الفني سوف يتغير اسمها لتصبح "تعليم مزدوج تكنولوجي"، على غرار المدارس الألمانية، مؤكدًا أهمية تغيير النظرة السلبية التي يأخدها البعض عن التعليم الفني، لأن بدونه لا يوجد نهضة ولا تطوير في الصناعة المحلية.