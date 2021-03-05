الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسعة فلسطينيين من محافظتي الخليل بالضفة الغربية والقدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت شخصين، بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما، وآخر لدى مروره على ما يعرف بحاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من شمال الخليل وجنوبها، بالإضافة إلي اثنين أخرين من بلدة سلوان بالقدس.