روسيا وأمريكا تبحثان تعزيز الاستقرار الاستراتيجي

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال محادثة هاتفية آفاق التعاون الثنائي في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.وقال مجلس الأمن الروسي في بيان نقلته وسائل إعلام روسية في نسختها الانجليزية اليوم الجمعة إن سكرتير مجلس الأمن الروسي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان أجريا محادثة هاتفية أمس بمبادرة من الجانب الأمريكي، ناقشا خلالها آفاق التعاون الروسي الأمريكي في تحقيق الأمن والاستقرار الاستراتيجي".