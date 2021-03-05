وزير الدفاع التركي: الطقس سبب سقوط مروحية عسكرية ومقتل 11 جنديا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن سقوط مروحية تركية في بتليس، بتركيا، كان سببه التغير المفاجئ في الأحوال الجوية الذي أسفر عن سقوط المروحية فورًا، وفقا لموقع تركيا الآن.وذكر وزير الدفاع التركي في بيان أدلى به أثناء توجهه لزيارة المروحية المنكوبة، أن المروحية "كوغار" التابعة لقيادة القوات البرية، التي أقلعت في الساعة 13.55 من بينجول إلى تاتفان، قد تحطمت، مؤكدا أن 11 فردًا قتلوا وأصيب اثنان نتيجة الحادث،و أن المصابين لا يزالوا يتلقون العلاج، معلنًا عن بدء التحقيقات بشكلٍ دقيق نتيجة لهذا الحادث المؤلم.وكانت طائرة مروحية تركية من طراز "كوغار"، تحطمت في محافظة بيتليس التركية، جنوب شرق تركيا، بعد إقلاعها من محافظة بينجول متجهة إلى مدينة تاتفان.وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فقد جرى فقدان الاتصال عند الساعة 14:25مع مروحية من نوع كوغار، تابعة لقيادة القوات البرية غادرت من بينجول إلى تاتفان في الساعة 13:55.