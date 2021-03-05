وصول ضياء رشوان للمشاركة فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
الجمعة 05/مارس/2021 - 12:06 م
إسلام نصيرطباعة
وصل، منذ قليل، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إلى مقر نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت.
وسجل رشوان اسمه في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.
ويستمر تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.
ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
ووفقًا لقانون النقابة، تكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة غدًا، وذلك تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ووفقًا للقانون، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، اليوم 5 مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات غدًا، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وسجل رشوان اسمه في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.
ويستمر تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.
ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
ووفقًا لقانون النقابة، تكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة غدًا، وذلك تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ووفقًا للقانون، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، اليوم 5 مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات غدًا، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.