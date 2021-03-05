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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وصول ضياء رشوان للمشاركة فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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وصل، منذ قليل، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إلى مقر نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت.

وسجل رشوان اسمه في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

ويستمر تسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

ووفقًا لقانون النقابة، تكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة غدًا، وذلك تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ووفقًا للقانون، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، اليوم 5 مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات غدًا، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

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