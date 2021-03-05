14 ألفا و554 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت التشيك، اليوم الجمعة، تسجيل 14 ألفا و554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض طفيف عن أعداد الإصابة التي سجلت أمس الخميس.وذكر "راديو براغ" الدولي أن المستشفيات في التشيك لا زالت تتعرض لضغط هائل؛ حيث يوجد أكثر من 8 آلاف مصاب يتلقون العلاج، من بينهم ألف و735 حالة حرجة.فيما دعت المستشفيات الواقعة في إقليم بوهيميا الوسطى المتخصصين بالعيادات الخارجية للمساعدة في حالة الطوارئ.يذكر أن التشيك لديها أكبر معدل إصابات بالفيروس على مستوى دول الاتحاد الأوروبي على مدار أكثر من 14 يومًا.