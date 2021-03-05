جمعة لم الشمل.. مريدي العشيرة يؤدون أول صلاة بحضور شيخ الطريقة الجديد

أعلن أتباع ومريدي وقيادات العشيرة المحمدية، تأدي صلاة جمعة اليوم بمسجد الطريقة بصلاح سالم، وبحضور الشيخ زكي الدين جمال الدين إبراهيم شيخ الطريقة والعشيرة المحمدية الجديد.وقال الدكتور إبراهيم مجدي حسين أستشاري الطب النفسي والقيادي بالطريقة، إنه سيذهب على رأس وفد رفيع المستوى من علماء وشيوخ الطريقة إلى مسجد السادة المشايخ بصلاح سالم لتأدية صلاة الجمعة والعمل على لم شمل الطريقة المحمدية، وذلك بعد تعيين شيخها الجديد من قبل المشيخة العامة للطرق الصوفية.وتابع "حسين" في تصريحات له، أن شيوخ وعلماء العشيرة سيسعون لسد الفجوة التي حدثت منذ وفاة الشيخ نور عصام محمد زكي إبراهيم بين أتباع ومريدي الطريقة المحمدية وذلك حتى تعود الأمور لمجرياتها وتنهض العشيرة المحمدية من جديد وتؤدي دورها على أكمل وجه.وأوضح "حسين" أن الهدف الرئيسي من تأدية هذه الصلاة هو لم شمل الطريقة المحمدية وأتباعها من جديد بعد أن حدث ما حدث من فرقة ونزاع وخصام بسبب النزاع علي الزعامة.