تعنت أردوغان.. تركيا تتمسك بوجودها العسكري في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا تمسكت فيه السلطات التركية بوجودها العسكري في سوريا، رافضة بيان مجلس وزاري جامعة الدول العربية الذي طالب بجلاء الاحتلال التركي عن أراضي الجمهورية العربية السورية، في بيان المجلس باجتماعه الأخير الذي انعقد أول أمس الأربعاء.ووفقًا لبيان وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، زعمت فيه أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإرساء الأمن والأمان في المنطقة والعالم عبر مواقفها المبدئية والحازمة، وفقا لموقع تركيا الآن.وادعت أن قرارات مجلس وزاري جامعة الدول العربية، ليس لها أي أساس من الصحة ولا تستند علي أي دليل، مشيرة إلى أن حماية سيادة ووحدة تراب الدول العربية ضمن أهم أولويات أنقرة بشأن المنطقة.وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد أهمية انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، وفي مقدمتها الاحتلال التركي، لدحر التنظيمات الإرهابية، مضيفا أنه الجامعة العربية تعلن عن رفضها القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة التي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية شقيقة.وشدد "شكري" على أن هذه السياسات لم تؤتِ سوى تعميق حدة الاستقطاب والخلافات، وأن الحل السياسي يجب أن يسير قدمًا إلى جانب خروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي، والعمل الدؤوب من أجل دحر التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير سوريا وجميع المنطقة.