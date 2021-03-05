قرقاش: زيارة البابا فرنسيس للعراق خطوة لترسيخ الحوار والتسامح

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي السابق، أن زيارة البابا فرنسيس إلي العراق خطوة نحو ترسيخ رؤية التسامح والحوار بين أبناء المنطقة.وقال "قرقاش" من خلال حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة، " زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق الشقيق خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والتواصل والحوار والتي ينشدها كل عاقل من أبناء المنطقة، رؤية السلام والاستقرار والازدهار، نرنو إليها بعد عقود من الفتن والحروب والإقصاء".وتوجه البابا فرنسيس اليوم، إلى العراق في زيارة غير مسبوقة هي الأولى له إلى الخارج منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد علي الطائرة البابوية، حاملا رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة والتي عانت لعقود ظلما واضطهادات.وتأتي الزيارة غير المسبوقة في وقت يشهد العراق ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تخطت السبت الخمسة آلاف في يوم واحد، وهو رقم قياسي، فيما تفرض السلطات إغلاقًا تامًا يتزامن مع الزيارة. كما تشهد البلاد توترات أمنية.وقال البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان، عشية الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام "أخيرا سوف أكون بينكم أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل".ومن المقرر، أن يبدأ البابا زيارته بخطاب أمام المسؤولين العراقيين، وسيناقش الطرفان المعاناة الكبيرة التي لحقت بالمسيحيين.، وأدت سنين من العنف والاضطهاد إلى تراجع عدد المسيحيين في العراق من 1.5 مليونا في 2003 إلى 400 ألف فقط اليوم.