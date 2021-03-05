«رسالة» تُنقذ 11 صيادًا على متن «نعمة الله» من الغرق شرق الجونة

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على إنقاذ 11 صيادًا من الغرق كانوا على متن مركب صيد «نعمة الله» ورقمها 44497، تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء ذلك عقب استغاثة أرسلها إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بوجود 11 صيادًا من محافظات متعددة منهم عرفة الصعيدي من قرية برمبال يتعرضون للغرق على متن مركب الصيد كانت قادمة من السويس، فأجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اتصالات يالجهات المختصة، وتم إنقاذ المركب.وأكد إبراهيم إبراهيم عبدالله، أن الصيادين تم نقلهم لمركب آخر بصحبة اثنين من الصيادين من البحر الأحمر وهم في اتجاههم للسويس ليعودا لمحافظاتهم، مقدمًا للجهات المعنية التي ساهمت في عملية الإنقاذ.وأوضح «عبدالله»، أن الصيادين من محافظات متعددة منهم من السويس وكفر الشيخ والقاهرة كانوا يعملون على متن المركب وينطلقون من السويس لمياه البحر الأحمر في رحلات صيد ثم يعودوا لبيع الأسماك، مؤكدًا أن أسر الصيادين اطمأنوا على سلامتهم.