الهند تعتزم تقديم حوافز لدعم قطاعات التصنيع

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إن بلاده تعتزم تقليص الإجراءات البيرواقراطية وتقديم حوافز مرتبطة بالإنتاج لدعم العديد من القطاعات الصناعية في البلاد.وأضاف مودي خلال مشاركته في حلقة دراسية عبر الإنترنت أن 13 قطاعا ستستفيد من هذه الحوافز المرتبطة بالإنتاج، وبينها السيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وأوضح مودي أن هذه الحوافز ستسهم أيضا في زيادة مبيعات قطاع الأدوية بنحو 3 تريليون روبية، فضلا عن زيادة صادرات البلاد بنحو 2 تريليون روبية.