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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مساعد تمريض يسرق جهاز تنفس من مستشفى أطفال عين شمس مخصص لمصابي كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:50 ص
مستشفى أطفال عين
مستشفى أطفال عين شمس
محمد عيسي
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تفاصيل مثيرة كشفتها نيابة الأموال العامة العليا، عندما تحول مساعد تمريض بمستشفى الأطفال - جامعة عين شمس، من مهمته الرئيسية للحفاظ على أرواح الأطفال والتي أقسم على ذلك عند تخرجه، إلى مجرم متهم بالاستيلاء على جهاز التنفس الصناعي المملوك للمستشفى جهة عمله والمخصص لعلاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

حملت القضية رقم 4064 لسنة 2020 جنايات الوايلي والمقيدة برقم 1799 لسنة 2020 كلي غرب القاهرة وبرقم 30 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة التي صدقت عليه نيابة الأموال العامة العليا وحصلت "الدستور" على نسخه منه: أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "أحمد. م" مساعد تمريض بمستشفى الأطفال - جامعة عين شمس "محبوس" بصفته موظفا عاما مساعد تمريض بمستشفى الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، بالاستيلاء بغير حق على جهاز التنفس الصناعي البالغ قيمته 250 ألف جنيه، المملوك للمستشفى جهة عمله، والمخصص لعلاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

تفاصيل الواقعة كشفتها أوراق القضية بأن قام المتهم خلسة بالدخول خفية من إحدى غرف المستشفى بعد انتهاء فترة عمله بها وأخفاه بحقيبة ظهره فتمكن بذلك من الاستئثار بالجهاز والخروج به من المستشفى بقصد تملکه وإضاعته على جهة عمله.

أقوال الشهود

وجاء بأقوال "سمير م" 44 سنة، مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفى الأطفال الجامعي هو أحد المستشفيات التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس المملوكة للدولة وأنه حال تواجده بمقر عمله أخطر بواقعة الاستيلاء على جهاز تنفس صناعي ماركة هاميلتون المملوك لمستشفى الأطفال بعد نزعه من الحامل المبيت عليه والمتواجد بالطابق السادس المخصص لعزل مرضى الأطفال المصابين بفيروس كورونا مما حدا به للإبلاغ عن الواقعة.

كما جاء بأقوال "أحمد. ع" محاسب بشركة للأجهزة الطبية أن المتهم حضر إاليه بالشركة محل عمله مدعيا أنه طبيب ويحوز جهاز تنفس صناعي يرغب في صيانته وبيعه، وبالفعل أحضر له الجهاز بتاريخ 11 أغسطس 2020، والذي كان بحقبه ظهره فاخبره الشاهد انه سيتم عرض الجهاز على احد المهندسين الفنيين لإجراء الصيانة اللازمة له، إلى أن قام أفراد الشرطة بضبط الجهاز بالشركة يوم 17 أغسطس 2020.

كما جاء بأقوال "ايمان.ن" كبير مهندسي الأجهزة الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس تشهد أنه بناء على قرار النيابة العامة فقد قامت بفحص الجهاز المستولى عليه وتبين أنه جهاز تنفس صناعي ماركة هاميلتون يحمل رقم مسلسل ۷۷۶۲۵ موديل c1 مملوك لمستشفى الأطفال الجامعي وقد تم تشغيله حاليا بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الأطفال وموصل على أحد المرضى المحجوزين بذلك القسم وتبلغ قيمته وقت الاستيلاء عليه مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه.

التحريات

وجاء بأقوال نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلى ارتكاب المتهم لواقعة الاستيلاء على جهاز التنفس الصناعي من مستشفى الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس مستغلا في ذلك عمله كمساعد تمريض بالمستشفى ثم قام بعرضه للبيع بشركة للأجهزة الطبية بعد أن تواصل مع الشاهد الثاني وسلمه الجهاز المستولى عليه بمقر الشركة.

اعترافات المتهم

أقر المتهم باستيلائه على جهاز التنفس الصناعي للأطفال في تاريخ 11 اغسطس الماضي، بعد انتهاء فترة عمله كمساعد تمريض بمستشفى الأطفال المخصص لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، بأن غافل زملاءه وانتزع الجهاز من الحامل المثبت عليه ووضعه داخل حقيبة ظهره وتمكن من الخروج به من المستشفى ثم توجه به عقب ذلك إلى شركة للأجهزة الطبية، وتقابل مع الشاهد الثاني لصيانته ثم بيعه، دون علم من الأخير بالاستيلاء عليه.

وكشفت أوراق القضية أنه تم ضبط الجهاز المستولى عليه بشركة للأجهزة الطبية، ثم تسليمه إلى مستشفى الأطفال الجامعي على نحو يجعل من اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات اعترافا مطابقا للحقيقة والواقع في الدعوى يثبت به الاتهام في حقه.

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