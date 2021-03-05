تشديدات أمنية مع التوافد للتسجيل في «عمومية الصحفيين»

شهد محيط مبني نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، تشديدات أمنية مكثفة خارج مبني النقابة، تزامنًا مع عقد الجمعية العمومية واجراء انتخابات التجديد النصفي.وتوافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، للتسجيل في كشوف الناخبين، تمهيدًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 أعضاء، حال اكتمال النصاب القانوني، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، فتحت باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباحًا.ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الـ12 ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يجرى المد بحد أقصى للثانية ظهرا لحين اكتمال النصاب بحضور 50% +1، من الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين.ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.ووفقا لقانون النقابة، تكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين.فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة غدًا، وذلك تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.