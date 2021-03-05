اعتراض «مسيرة ثانية» أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، منذ قليل، اعتراض طائرة مسيرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاه منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الثانية بعد ساعات من محاولة استهداف المملكة صباح اليوم.ونوه التحالف العربي، بأن المليشيات الحوثية الإرهابية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.وأكد العميد المالكي، في بيان له، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.