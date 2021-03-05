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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك لايت»

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد، مضيفا أن جميع البيانات تم نقلها إلى الخبراء.

وقال موراشكو، اليوم الجمعة إنه ​​"تم الانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"، تم إرسالها الآن إلى الخبراء بهدف تقييمها، لافتا إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تقييم لقاح "إيبيفاك كورونا" الذي طوره مركز فيكتور، للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق".

وتقدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي في 27 فبراير الماضي بطلب لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، وبدأ تطعيم المتطوعين بالعقار في العاصمة موسكو.

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