توافد أعضاء عمومية «الصحفيين» على النقابة للتسجيل بالكشوف (فيديو)

استقبلت نقابة الصحفيين أعضاء جمعيتها العمومية الوافدين على مقرها بشارع عبد الخالق ثروت، للمشاركة والتسجيل في كشوف الحضور منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، استعدادا لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.وتوافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على مقر النقابة وسط استعدادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتزم الجميع بارتداء الكمامات واستقبل العاملون بالنقابة الأعضاء بالمواد المطهرة والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد.