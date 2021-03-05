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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:24 ص
حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس
سارة الوردانى
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أصيب اليوم الجمعة 20 عاملا بشركة مفروشات بمدينة العاشر من رمضان، فى حادث انقلاب أتوبيس بهم، وجاري تحرير المحضر اللازم وتلقيهم العلاج.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى بلبيس المركزى ل 20 عاملا بشركة مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة في حادث طريق.

وتبين من التحريات انقلاب أتوبيس الشركة أمام قرية الجوسق طريق بلبيس- شبرا النخلة، أثناء ذهابهم للعمل.

وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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