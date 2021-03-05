تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

يخضع الفنان توفيق عبد الحميد هذه الفترة إلى العزل المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لتلقي العلاج.وكشف مصدر مقرب من عبد الحميد لـ«الدستور»، أن الفنان ملتزم بالبروتوكول المتبع لعلاج كورونا، لافتًا إلى أن صحته مستقرة تمامًا، ولا يعاني من أي أعراض خطيرة من التي يسببها الفيروس.وكان الفنان التشكيلي حسن وهبة أعلن إصابة توفيق عبدالحميد بكوفيد- 19، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبًا الجمهور بالدعاء لصديقه: "أرجو الدعاء بالشفاء من كورونا لأخى وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".