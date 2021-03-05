تحية للرئيس ورسالة للمواطن.. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال أسبوع

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدة تصريحات مهمة خلال الجلسات العامة للمجلس، وذلك في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس.وجاءت أبرز تصريحات رئيس المجلس كالتالي:- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته وانحيازه للشارع المصري والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.- نسير على نهج السيد الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر.. فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحري الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.- النقاش تحت القبة يثري الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالي.