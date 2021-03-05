تحية للرئيس ورسالة للمواطن.. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال أسبوع
الجمعة 05/مارس/2021 - 11:19 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدة تصريحات مهمة خلال الجلسات العامة للمجلس، وذلك في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس.
وجاءت أبرز تصريحات رئيس المجلس كالتالي:
- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته وانحيازه للشارع المصري والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
- نسير على نهج السيد الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.
- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.
- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر.. فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.
- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحري الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.
- النقاش تحت القبة يثري الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالي.
وجاءت أبرز تصريحات رئيس المجلس كالتالي:
- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته وانحيازه للشارع المصري والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
- نسير على نهج السيد الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.
- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.
- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر.. فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.
- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحري الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.
- النقاش تحت القبة يثري الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالي.