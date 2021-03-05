صور قمامة بالترع المبطنة تثير الغضب.. ومطالبات بتغليط عقوبات القانون

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مارس من العام الماضي.يأتي ذلك فيما انتشرت صور لبعض الترع التي تم تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بها، وهى تمتلئ بتلال القمامة والمخلفات مما أدى إلى تأثر المياه بها، وظهور حالة غضب من قطاعات كبيرة من المواطنين بسببها مرجحين أنها في منطقة البدرشين.من جانبه قال الدكتور يسرى خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للمباني والشؤون الهندسية بمصلحة الري، إنه يجب تفعيل القانون وتجريم ذلك بتشريعات، مطالبا أعضاء مجلس النواب بضرورة مواجهة هذا السلوك الذى يستوجب تشريع يجرم مثل هذه الأفعال ويغلظ من العقوبة للردع والحفاظ على مقدرات الشعب وشبكات الري التي تنقل المياه لكافة قطاعات الدولة.وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمباني والشؤون الهندسية بمصلحة الري، أن القانون الجديد للموارد المائية والري والذى يناقش أمام مجلس النواب، تم وضع عقوبات مغلظة وبواب القانون ومواده مكملة لبعضها لاتساق النصوص والتشريع بما يتفق مع الدستور، كما أن مواد القانون تتعامل مع كافة قطاعات الدولة والمواطن على حد سواء وكلها لحمة واحدة، والدولة قادرة على منع تلك الممارسات.