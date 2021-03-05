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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز مدينة بدر يضع خطة زمنية للانتهاء من تنفيذ 8424 وحدة إسكان اجتماعي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعًا مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع 351 عمارة بإجمالي 8424 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك بشأن متابعة نسب الإنجاز ومعدل الأداء خلال الفترة المقبلة وإزالة العقبات، حيث حضر الاجتماع نواب رئيس الجهاز ومعاونوه، ومسئولو المشروعات.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم، طالب المهندس عمار مندور، مسئولي الشركات المنفذة بوضع خطة زمنية مكثفة لاستلام المشروع، وكذا تكثيف الأعمال للانتهاء في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز العيني للوحدات بلغت نحو 93%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 3062021.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مضيفًا أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم الحاجزين لوحداتهم المخصصة لهم.

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