رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تُعلن السماح بدخول السياح من بريطانيا مايو المقبل

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت قبرص السماح بدخول السياح البريطانيين الذين حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا بدون قيود اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، في خطوة من شأنها أن تسمح باستئناف الأنشطة السياحية مع أكبر سوق سياحي في الجزيرة.

وقال نائب وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «سي إن إيه» القبرصية على نسختها الانجليزية اليوم الجمعة، إن قبرص أبلغت الحكومة البريطانية أنها ستقوم بتسهيل وصول المواطنين البريطانيين الذين حصلوا على لقاحات مرخصة من وكالة الأدوية الأوروبية، دون الحاجة إلى تقديم نتائج اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا أو الخضوع لحجر صحي.

وأوضح المسئول القبرصي أن هذا سيُطبق فقط على المواطنين البريطانيين الذي تلقوا جرعتين من اللقاح، على أن يكونوا حصلوا على الجرعة الثانية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ وصولهم لقبرص

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

الصور

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

إلغاء تحذيرات تسونامي في جنوب المحيط الهادئ بعد زلازل عنيفة

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حفل لمحمد يحيى ببيت العود.. الأربعاء

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين