«كشف النوايا».. أمريكا تستفز تركيا بمخططات في «إدلب» السورية

كشف قسطنطين تروفستيف، خبير روسي بمجلس العلاقات الدولية الروسية وبالأكاديمية الروسية للعلوم بالمعهد الروسي الشرقي، وهو متخصص بقسم الدراسات العربية والإسلامية، أن التدخل الأمريكي في إدلب لن يخل بالعلاقات التركية الروسية ولكن المخططات الأمريكية في إدلب قد تثير غضب تركيا، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.وأكد «قسطنطين»، أن التدخل الأمريكي بإدلب لن يجدي نفعه ولن يكون هناك أي نفعٍ، لذا التدخل سوى الإضرار بآليات العمل للتفاعل القائم في المنطقة، فحال معرفة تركيا نوايا الأمريكيين الحقيقية سيتشكل لديها حالة من عدم الأمان والغضب، وكذلك الاستياء والريبة.ولفت إلى أن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بإدلب، والتي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حيال عمل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بطريقة بناءة لدفع المصالح المشتركة؛ محاولة لتحديد وجهتهم في كان لا يوجد لهم أي فرصة للمشاركة به سواءً على نطاق صغير أو كبير.وأشار إلى أن محاولات الدخول إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، لا تؤدي إلا لإثارة الغضب وعدم الثقة بين الأتراك، فالقوات التابعة لروسيا وتركيا تعمل على تخفيف الضغط في منطقة إدلب في إطار عملية استانة.