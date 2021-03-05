أهالي الغربانيات ببرج العرب: «الرئيس أول من يشعر بمعاناتنا» (فيديو)

طبيعة صحراوية، ومنازل متهالكة مترامية على الطرفين؛ تفتقر للعديد من الخدمات، داخل قرية الغربانيات ببرج العرب، والتي تبعد عن مدينة البرج القديم بعدة كيلومترات وتحدها من الغرب، تلك القرية الكبرى التي تضم 25 نجعا وتابعا أدرجت في مشروع تطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية«حياه كريمة» لتعيد إلى أهاليها حلم الحياة الكريمة الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع.تجولت «الدستور» بداخل نجوع قرية الغربانيات، لرصد ما يعاني منه الأهالي قبل أن يعود الأمل بالحياة الكريمة من جديد للمواطنين.طرق غير ممهدة ووحدة صحية مهجورة، مسجد سقطت أرضيته بسبب الهبوط الأرضي، بينما يلهو الأطفال بجوار أنقاض بعض المنازل المنهارة، تلك هو المشهد السائد بداخل قرية الغربانيات.قال محمد عبد الوهاب، أحد أهالي قرية الغربانيات المركزية، إن مبادرة حياه كريمة جاءت طوق نجاة لجميع أهالي القرية لرفع المعاناة عنهم وإصلاح منازلهم المتهالكة، وحل مشاكل المياه الجوفية والصرف الصحي، التي تتسبب في انهيار المنازل.وأضاف ل«الدستور» أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أهتم بنا، فنحن نعيش منذ 40 عاما دون أدنى خدمات ولا أحد يشعر بنا"، متابعًا:« نشكر الريس على المبادرة الكريمة هو أول حد يحس بينا وبمشاكلنا».وألتقط الحديث محمد فرحات سعد، من أهل القرية بنجع عمر، قائلًا: إنه يعيش في قرية الغربانيات وتزوج بها وأب لطفلين، ولكن المنزل الذي يعيش به تعرض للعديد من التصدعات وأصبح آيل للسقوط في أي وقت، بجانب تعرضه للغرق من مياه الأمطار بسبب أن المنازل جميعها بأسقف خشبية.وأضف ل«الدستور» أن المبادرة جعلت جميع أهالي القرية يشعرون بوجودهم، وأن هناك اهتمام بهم بعد إهمالهم لسنوات عديدة، موجها الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بمدينة برج العرب القديم بجميع القرى التابعة لها.وأوضح أن منزله لم يتم إدراجه ضمن المبادرة حتى الآن، حيث إن اللجنة التي قامت بحصر المنازل، لم يدخل بها كل المنازل التي تحتاج للترميم، ولكن تقدمت لضم منزلي للمبادرة، واتمني أن يدخل في نطاق الترميم والتطوير، مشيرًا إلى أن لديه أطفال صغار يريد أن يحقق لهم سكن كريم، وأن يشبوا بداخل قريتهم المؤهلة بجميع الخدمات لكي يحظوا بالحياة الكريمة في عهد رئيسنا ونصيرنا.ومن جانبه قال راقي عبد الوكيل، رئيس قرية الغربانيات، إن السبب في انهيار المنازل والمسجد، هو الهبوط الذي تتعرض له الأرض في القرية بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث إن 99% من المنازل والمباني بقرية الغربانيات متهالكة وبها شروخات.وأضاف ل«الدستور» أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بثت الروح مرة أخرى، وذلك بعد نزول اللجنة للمنازل وبدأت المعاينة وإدراج أسماء الأسر التي تضررت منازلهم، بجانب إنشاء وحدة صحية جديدة ومدارس، وجمعية استهلاكية ومكتب تموين، ومجمع كامل من نقطة شرطة وأخرى للحريق، فضلًا عن المباني الخدمية لأهل القرية.وأكد اللواء حسن الجمال، رئيس مجلس ومدينة برج العرب بالإسكندرية، أن قرى برج العرب القديم، كانت قرى محرومة من الخدمات حتى تم ضمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمية» لإحياء الخدمات بمدينة برج العرب القديمة.وتابع أنه سيتم دخول الخدمات بالقرى من صرف صحي وغاز وكهرباء، وطرق وإتصالات، وحدات صحية ومستشفى عام كبرى ومجمع خدمات، فضلًا عن إنشاء منطقة ورش للحرفين، وإنشاء حديقة ترفيهية لأهالي القرى، وإنشاء مبنى إداري لمركز ومدينة برج العرب والقرى التابعة له.وأوضح أنه سيتم إنشاء 13 محطة معالجة الصرف الصحي منهم محطة رئيسية، و12 محطة رفع بجميع القرى والنجوع، فضلًا عن إنشاء 4000 منزل للمواطنين غير القادرين، بجانب تطوير لبعض المنازل الاخرى التي تحتاج إلى ترميم.وأشار إلى أنه سوف يتم إنشاء 3 مدارس تجريبية لجميع القرى الكبرى، و11 مدرسة آخرين بإجمالي 14 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 8 وحدات صحية، وإنشاء مستشفى مركزي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون جنيه.وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة ونزول المعدات الخاصة بالمشروعات القرى.وأضاف أن القرى التي تبدأ فيها المبادرة هم ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، والقرى هي: (مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي: "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع)، حيث تبدأ مشروعات التطوير بقطاع الصرف الصحي من خلال إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، ومد خطوط جديدة لمياه الشرب، وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، فضلًا عن توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.وأوضح أنه سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي بالبرج من خالل إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، وإنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة.