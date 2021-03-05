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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ خطوط نقل كهرباء بطول 23.5 كم لتغذية مناطق مدينة السادات

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:13 ص
خطوط نقل كهرباء
خطوط نقل كهرباء
محمد إبراهيم
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قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل كهرباء جهد 66 كيلو بإجمالي أطوال 23.5 كم، لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، باستخدام أبراج single pole و" هاى ماست أحادي " لأول مرة بمدينة السادات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرابط بين محطة المحولات الصناعية ومحطة المطورين بطول 3.5 كيلو متر، وخط الربط بين محطة الحى المتميز ومحطة المطورين بطول 20 كليو مترا.

من جهته أوضح المهندس إبراهيم الطاهر، مدير عام الكهرباء، أنه لم يتم استخدام الأبراج الهيكلية المعتاد إنشائها في خطوط نقل الكهرباء إلا عند نقاط البداية والنهاية ومناطق تقاطعات الطرق، وتم استخدام الأعمدة الأحادية تماشيا مع رؤية الدولة في تطوير كافة القطاعات والخدمات، لافتًا إلى أن مميزات تلك الأبراج توفير المساحات الأرضية، حيث أقيمت تلك الخطوط على طرق رئيسية تخدم المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية، كما أنها تضيف مظهرا جماليا وحضاريا في سابقة هي الأولى من نوعها في طرق نقل الكهرباء في المدينة.

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