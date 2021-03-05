رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف اللبنانية: التراشق السياسي يهدد بنسف تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:12 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن حالة التصعيد والتراشق السياسي الكبير وتبادل الاتهامات بالتعطيل عن تشكيل الحكومة الجديدة بين الفرقاء المعنيين، تهدد بنسف جهود التأليف الحكومي في ظل مشهد قاتم على الأصعيدة الاقتصادية والمعيشية وغليان شعبي يتمثل في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية بصورة يومية.

وأبدت صحف «النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق» اهتماما بقيام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالإضاءة للمرة الأولى على دور "حزب الله" في عرقلة جهود تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولة الحزب تحميل الحريري مسئولية التعطيل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يكشف بوضوح عن دور العامل الإقليمي الذي يُسخر الواقع اللبناني المأزوم في حساباته ومصالحه.

وأعربت الصحف عن خشيتها إزاء استمرار معادلة الفراغ في تشكيل الحكومة وانقطاع الاتصالات بين القوى المعنية، على نحو يرفع مستوى الاشتباك الكلامي الذي يعكس أزمة الثقة بين ركني تأليف الحكومة (رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون) في ظل اشتعال يومي للشارع اللبناني تحت وطأة الضغط الاقتصادي والمعيشي قد يفضي إلى فوضى عارمة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الضغوط على الحريري سواء في الشارع أو في السياسة، بغية الوصول إلى صيغة تسوية قادرة على تنفيس الاحتقان المتزايد في البلد ضد سلاح حزب الله، موضحة أن جوانب هذا الضغط ستكون باتجاه استبعاد تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (خبراء) غير حزبيين، وتشكيل حكومة تكنو - سياسية من الاختصاصيين والسياسيين معا، تتمثل فيها كل مكونات الأكثرية الحاكمة مقابل عدم منح فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) الثُلث الوزاري المعطل.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الصور

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

إلغاء تحذيرات تسونامي في جنوب المحيط الهادئ بعد زلازل عنيفة

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حفل لمحمد يحيى ببيت العود.. الأربعاء

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين