رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة الصناعة تبحث مع «التصديري للحرف» زيادة تنافسية المنتج المصري

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:12 ص
نيفين جامع،
نيفين جامع،
دعاء أبو العزم
طباعة
عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية، وحضر اللقاء حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع، باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتي توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، مشيرةً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع، حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

وفى هذا الإطار نوهت الوزيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذى يضم نحو250 تجمعًا بإجمالي 120 حرفة، يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل، فضلًا عن الخدمات  المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية، حيث بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي نحو 208 مليون دولار.

وأشارت نيفين جامع إلى أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والعاملين في قطاع الحرف اليدوية لتطوير هذا القطاع، بما يتناسب مع الخبرات التاريخية الكبيرة لمصر في هذا القطاع وبما يعكس الحضارة المصرية العريقة والهوية الوطنية لمنتجات القطاع، بهدف زيادة تنافسية ورواج المنتج المصري بالأسواق العالمية، لافتة إلى أهمية تدشين مبادرات وفعاليات تستهدف الارتقاء بمنتجات القطاع وبناء قدرات العاملين به إلى جانب توفير خدمات الدعم الفني والتسويقي لمنتجات القطاع، بمختلف الأسواق العالمية من خلال المعارض التجارية ومنصات التسويق الإلكترونية.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، على حرص المجلس على دعم كافة الكوادر المصرية العاملة في هذا القطاع من خلال توفير برامج التأهيل والتدريب وخدمات الدعم الفني الخاصة بالتصميم والتصنيع والتسويق، بهدف الارتقاء بالمنتج والذوق المصري في مجال الحرف اليدوية والابداعية كي  يرتقي للمستويات والمعايير العالمية وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في مختلف دول العالم.

 وأشار "الشامي" إلى سعى المجلس لإيجاد علامات تجارية للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية، ترتبط بالهوية الوطنية لمصر وهو الأمر الذى يسهم فى ترويج وتسويق منتجات القطاع، وزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق العالمية.

موضوعات متعلقة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين