طيران الجيش العراقي يدمر أهدافًا حيوية لـ«داعش» في ديالي

دمر طيران الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عددًا من الأهداف الحيوية لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله "إن طيران الجيش كثف من الضربات الاستباقية لأهداف خاصة بتنظيم (داعش) الإرهابي بأطراف جلولاء، ما أسفر عن تدمير 8 أهداف للتنظيم".