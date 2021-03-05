وزير التعليم يحسم الجدل حول الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد عن عقد الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية، على مستوى المحافظات، وتصحيحها بكنترول مركزي، وإضافة الدرجات للفصل الدراسي الثاني.وأكد الوزير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،" أن الشائعات تنشر لإثارة البلبلة طوال العام الدراسي، مضيفا ذلك نود التذكرة بما أعلنته الوزارة في 18 فبراير الماضي بخصوص الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية.وأوضح الوزير أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية هي:• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.