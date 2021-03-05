«التضامن»: لجنة ثلاثية تحدد إدراج العقاقير ضمن جدول المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك لجنة ثلاثية من بعض الوزارات بالتعاون مع هيئة الدواء هي من تحدد العقاقير التي يتم إدارجها ضمن جدول المخدرات، موضحًا أن صندوق علاج الإدمان يتعامل مع مريض الإدمان وفقًا للمخدر والذى يختلف من نوع لآخر.وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم التوسع في مراكز علاج الإدمان خلال العام الجاري وفقًا لخطة الصندوق وللتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن الى 26 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركزًا عام 2014 في 7 محافظات، كما أن الصندوق لديه خطة طموحة بتعميم الخدمات العلاجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.وأوضح "عثمان" أنه وفقًا لإحصائيات الخط الساخن فإن معظم الفئات التي تتقدم لعلاج الإدمان في مختلف المحافظات تنحصر ما بين 18 وحى 35 سنة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، لافتًا إلى أن الخدمات التي يتيحها الخط الساخن للمرضى تتنوع ما بين علاج ودعم نفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاس.