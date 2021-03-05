رئيس إقليم كردستان: آمل أن تعزز زيارة بابا الفاتيكان التعايش السلمي بالعراق

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تسهم زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، في تعزيز التعايش السلمي والوئام بين الأديان.وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر"، أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، "آمل أن تعزز الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق التعايش السلمي والوئام بين الأديان والأعراق المختلفة في البلاد وأن تؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع أنا وشعب كردستان حريصون على استقبال قداسته في أربيل".ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى العاصمة بغداد بعد ظهر اليوم، وسيكون في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ثم سيلتقي الأساقفة ورجال الدين الآخرين في كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في العاصمة بغداد وسيكون ظهوره محدودا أمام الجمهور بسبب مخاطر فيروس كورونا.