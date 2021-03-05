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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة مطروح»: التأكد من كفاءة سلسلة التبريد بمركز القلب لحفظ لقاح كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي، إن مديرية الصحة قامت بتجهيز مركز القلب والقسطرة كمركز للتطعيم، حيث تم تجهيز المكان بالمستلزمات الطبية اللازمة والتأكد من كفاءة عمل سلسلة التبريد للحفاظ على سلامة لقاح كورونا.
وأضاف الدكتور شريف كامل مدير عام الوقائي والمشرف العام أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التطعيم ومراعاة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.
وأوضح أن الفئة التي بدأت التطعيم بالأمس هي الفئة المستهدفة من الذين قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني والذين تم إخطارهم بموعد ومكان التطعيم من خلال رسائل على هواتفهم.
وأشار إلى أن جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة للمواطن وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث أعلنت وزارة الصحة عن بدء التسجيل للفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل وبدأت أمس الخميس فعاليات التطعيم لتلك الفئات.

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