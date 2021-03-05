تأييد حزب المعارضة الرئيسي في السويد يتصدر استطلاعا للرأي

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن الدعم لأكبر حزب معارض في السويد (حزب المعتدلين)، تجاوز المساندة للحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه رئيس الوزراء ستيفان لوفين.وزاد الدعم للمعتدلين ليصل إلى 24.5 % بينما تراجع الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 24.2 %، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديموسكوب" لاستطلاعات الرأي، في الفترة من 25 فبراير الماضي إلى الثالث من مارس الجاري ونشر في صحيفة "أفتونبلاديت".وهذا يعني أن الحكومة المؤلفة من الاشتراكي الديمقراطي والخضر وحلفائهم (حزب الوسط والليبراليين) سوف يحصلون على 39.9 % من الأصوات، في حال أجريت الانتخابات اليوم مقارنة بـ40.9 % في الانتخابات التي أجريت في فبراير الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الاستطلاع.