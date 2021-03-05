أجندة الإجازات الرسمية لعام 2021.. وتقسيم مناسبات الاحتفالات





معرفة الاجازات الرسمية لعام 2021





يمكن لموظفي الدولة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي الراغبين في معرفة الإجازات مدفوعة الأجر خلال العام الحالي2021 الدخول على رابط الموقع الرسمي رئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط ( من هنا)، حيث تتنوع هذه الإجازات بين المناسبات الدينية والوطنية التي يحتفل بها كافة المواطنين حيث يعطل العمل فيها بكافة المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة حيث يمكن للبعض المؤسسات الخاصة استمرت العمل حسب الحاجة لذلك





تعرف على تقويم إجازات عام 2021





نرصد فيما يلي الخريطة الزمنية للتقويم الوطني المتبقية لكافة العطلات الرسمية للعام الحالي في مصر أبرزها:-





الأحد 25 أبريل عيد تحرير سيناء

السبت 1 مايو عيد العمال

الإثنين 3 مايو عيد شم النسيم

الخميس 13 مايو _ السبت أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء 30 يونيو ثورة يونيو

الإثنين 19 يوليو وفقا عيد الأضحى

من 20 يوليو _ 23 يوليو عيد الأضحى

الجمعة 23 يوليو عيد ثورة يوليو

الاثنين 9 أغسطس رأس السنة الهجرية

الأربعاء 6 أكتوبر ذكرى النصر المجيد

الإثنين 18 أكتوبر المولد النبوي الشريف





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الإجازات الوطنية والدينية من العطلات الرسمية 2021





يمكن تقسيم الاجازات الرسمية لعام 2021 إلى دينية وإجازات وطنية الدينية مثل إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد الأضحى والمولد النبوي وإجازة رأس السنة الهجرية لارتباطها بمناسبات دينية أما المناسبات الوطنية مثل إجازة ثورة يونيو وإجازة ذكرى حرب أكتوبر وإجازة عيد ثورة يوليو وهناك إجازات وطنية يحتفل المصريون فيها بالموروث التراثي مثل إجازة شم النسيم التي تعد مناسبة فرعونية يحتفل بها جميع طوائف الشعب.







يبحث كثيرون على محرك البحث جوجل عن مواعيدالمتبقية والتي ينتظرها جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير مواعيد الإجازات ومناسباتها.